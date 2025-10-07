شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات طوفان الاقصی ضربه‌ای غیرقابل ترمیم و همه‌جانبه به رژیم اشغالگر و تجلی خشم فروخورده این ملت پس از هشت دهه نسل‌کشی، تبعیض و نقض حقوق انسانی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام تاریخی و راهبردی عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی به‌مثابه نقطه عطفی در مبارزات مشروع ملت فلسطین علیه ظلم و اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجلی خشم فروخورده این ملت پس از قریب هشت دهه نسل‌کشی، تبعیض و نقض حقوق انسانی بود.

این بیانیه افزود: عملیات طوفان الاقصی ضربه‌ای غیرقابل ترمیم و همه‌جانبه به رژیم اشغالگر وارد آورد و امروز کاملا روشن است که این حرکت خاموش شدنی نیست و مساله فلسطین به توفیق الهی به سمت تحقق حاکمیت فلسطینی در سراسر سرزمین تاریخی خود پیش می‌رود. این رخداد، خطوط ضعف و ناکامی‌های اشغالگران را نمایان کرد و حساسیت جهانی نسبت به حمایت از حقوق ملت فلسطین را افزایش داد و یادآور شد که مسیر مقاومت و دفاع مشروع از حق تعیین سرنوشت، کرامت انسانی و عدالت تاریخی همچنان ادامه دارد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با پاسداشت دومین سالگرد عملیات غرورآفرین طوفان‌الاقصی و در شرایط کنونی بر حفظ حق تعیین سرنوشت، بازپس‌گیری سرزمین و تضمین حاکمیت ملی فلسطینیان تاکید و اعلام کرد: راه حل هرگونه منازعه باید در چارچوب حقوق بین‌الملل و توجه به رأی مردم فلسطین و رعایت کرامت انسانی آن‌ها جست‌و‌جو شود و تحقق آتش‌بس پایدار منوط به خروج کامل نیرو‌های اشغالگر رژیم صهیونیستی از نوار غزه، رفع محاصره انسدادی، بازگشایی گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های انسانی و آغاز روند بازسازی عادلانه باید باشد و همچنین هر گونه طرحی که به فروپاشی سرزمینی فلسطین یا الحاق‌های یک‌جانبه بیانجامد مردود و معتقدیم حقوق اساسی مردم فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان و زندگی در کرامت باید صیانت شود.

در پایان این بیانیه آمده است: با قدردانی از همبستگی ملل و آزادی‌خواهان جهان به ویژه کاروان همبستگی صمود از ملت‌های مسلمان منطقه می‌خواهیم با هوشیاری راهبردی، در مسیر عدالت و صلح پایدار قدم بردارند. باور داریم عدالت تاریخی و حقوق مردم فلسطین تنها از راه رفرنداوم (همه‌پرسی) در سرزمین‌های اشغالی و راه‌حل‌های سیاسی- حقوقی و تضمین کرامت انسانی می‌تواند محقق شود.