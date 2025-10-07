پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه طرح اسوه بسیج با هدف ارائه فعالیتهای یکساله ۹ پایگاه مقاومت برگزیده شهرستان نقده دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه نقده با اشاره به اینکه این ۹ پایگاه از بین یکصد پایگاه انتخاب شدهاند افزود: نمایشگاه طرح اسوه برای معرفی پایگاهها و فعالیت آنها به مردم و ارائه فعالیتهای یکساله پایگاههای مقاومت بسیج در بخشهای آموزشی، جهادی، اقتصاد مقاومتی و... در شهرستان نقده در معرض دید عموم قرار گرفته است .
سرهنگ محمد زوار افزود: خلاقیت و انگیزه چاشنی این فعالیتهاست و میتواند گامی موثری در مسیر تقویت توانمندیهای علمی و فرهنگی و زمینه ساز پرورش استعدادهای برتر در آینده شود.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۹ پایگاه مقاومت بسیج این شهرستان شرکت دارند افزود: نمایشگاه طرح اسوه فرصتی برای معرفی الگوهای ارزشمند و تبادل ایده و تجربهها است و داستانی از همدلی و پشتکار را بیان میکند.
از بین این ۹ غرفه دو غرفه برتر به مرحله استانی راه خواهند یافت که ۱۵ آبانماه در ارومیه برگزار خواهد شد.