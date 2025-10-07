به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علی خورسندیان گفت: با وجود محدودیت‌های مختلف، بانک مسکن تلاش کرده وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد و پرداخت‌ها را به‌روز نگه دارد و در مجموع، تاکنون ۷۵ درصد از کل قرارداد‌های منعقد شده در کشور پرداخت شد.

وی افزود: در خراسان شمالی ۸۵ درصد تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده که بیشتر از میانگین کشوری است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای ۹ هزار واحد مسکونی خراسان شمالی، قرارداد تسهیلاتی به ارزش چهار همت و ۲۰۰ میلیارد تومان منعقد شده که از این رقم، سه همت و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی گفت: بانک مسکن تاکنون بیشترین حجم پرداخت تسهیلات این طرح را بر عهده داشته است.

خورسندیان افزود: در سطح کشور، برای ۳۸۰ هزار واحد مسکونی قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) منعقد شده که، ۱۳۴ همت آن، به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاکنون ۱۲۴ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است.