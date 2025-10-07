به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر گفت: گواهینامه رویداد مراسم دیگ جوشان روستای فشان این شهرستان در تقویم رویداد‌های گردشگری ایران به ثبت رسید.

علی‌اصغر طاهری باب اناری افزود: این منطقه به دلیل تنوع محصولات کشاورزی، مناظر طبیعی و رویداد‌های فرهنگی و مذهبی مانند مراسم دیگ جوشان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است.

وی بیان کرد: مراسم دیگ جوشان با قدمت دیرینه، هر ساله در آخرین جمعه سال و همزمان با آغاز بهار، در جوار امامزاده روستای فشان برگزار می‌شود و مردم محلی و گردشگران با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و هنری، علاوه بر گرامیداشت سنت‌های دیرینه، محصولات کشاورزی و صنایع دستی منطقه را عرضه می‌کنند.

طاهری باب اناری گفت: ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان به شماره ۱۰۴۱۶۱۱۴۲ در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴، فرصتی برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی خفر فراهم می‌کند.