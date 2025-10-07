پخش زنده
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست پاسگاه محیط بانی شهید شاهکوه موفق به مهار آتش در منطقه حفاظت شده در گرگان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی بیانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر رویت یک فقره حریق در منطقه حفاظت شده جهان نما واقع در روستای چهارباغ نیروهای یگان حفاظت محیط زیست پاسگاه محیط بانی شهید شاهکوه محلی چهارباغ و اهالی این روستا به منطقه جهت اطفاء و مهار حریق به منطقه اعزام شدند.
بیانی در ادامه افزود: دراین آتش سوزی تعدادی درخت اورس و گونههای علفی در این آتش سوزی دچار حریق شدند.
بیانی از شهروندان خواست با توجه به خشک بودن گونههای علفی، مرتعی و جنگلی، تحت هیچ شرایطی در مناطق جنگلی و مرتعی آتش روشن نکنند و در صورت مشاهده هر گونه دود و حریق موارد سریعاَ به تلفن گویا محیط زیست ۱۵۴۰ و یا تلفن گویا منابع طبیعی ۱۵۰۴ اطلاع تا اقدامات لازم جهت اطفاء صورت گیرد.