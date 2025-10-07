به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار عبدالله خسروی گفت: هفته فراجا با شعار مرزبان مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن فرصت مناسبی جهت تبیین و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های مرزبانان در راستای ارتقای امنیت مرز‌ها است.

وی افزود: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی مرزبانان در مرز‌های دریایی استان با ۴۰۰ هزار گشت‌زنی در حوزه دریایی توانسته امنیت قابل قبولی را در مرز‌ها برای هموطنان و مرزنشینان فراهم نماید.

سردار خسروی گفت: مرزبانان علاوه بر تأمین امنیت ۲۱ مورد امدادرسانی و کمک در دریا و ۱۳ مورد امداد و نجات به دریانوردان خدمت رسانی کرده‌اند.

وی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا در یک سال گذشته ۳۵۲ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق کشف شد.

سردار خسروی گفت: در این عملیات‌ها ۵۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد.