استاندار یزد نهضت انقلاب اسلامی را سرآغازی برای دفاع از حق مظلومان دانست و گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون حضور نیرو‌های نظامی و انتظامی در میدان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی به مناسبت هفته فراجا ضمن حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد با فرمانده انتظامی استان و جمعی از پرسنل این مجموعه دیدار و از تلاش‌های حافظان امنیت قدردانی کرد.

استاندار یزد در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی فرماندهان و پرسنل مجموعه فراجا در استان گفت: انسان‌های پاک سرشت در طول تاریخ همواره در مسیر دفاع از مظلوم جانفشانی و فداکاری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه خداوند همواره بر حفظ آمادگی مسلمین در مقابل دشمنان تاکید کرده است، افزود: نهضت انقلاب اسلامی در راستای حرکت انبیای الهی و تحت رهبری امام خمینی (ره) سرآغازی برای دفاع از حق مظلومان بود که با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب تداوم پیدا کرد.

بابایی با اشاره به رشادت‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با وجود محدودیت‌های مختلف تصریح کرد: ملت ایران به نیرو‌های نظامی و انتظامی خود امید داشته و حضور آنان در میدان باعث امنیت و آرامش خاطر مردم خواهد شد.

وی تجلیل از بزرگان و فرهیختگان را از مهم‌ترین تعالیم دینی برشمرد و گفت: بزرگ‌داشت «تیمسار احمد ریسمانچیان» به عنوان یکی از مفاخر نظامی استان یزد اقدامی شایسته در مسیر معرفی الگو و راه راست در جامعه است.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد ضمن تبریک هفته فراجا خاطرنشان کرد: امیدواریم همچون گذشته شاهد درخشش نیرو‌های انتظامی در تامین امنیت و آرامش ملت بزرگ ایران باشیم.

گفتنی است در جریان این دیدار، از «تیمسار احمد ریسمانچیان» از فرماندهان بازنشسته نیروی انتظامی تقدیر شد.