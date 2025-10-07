پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی گفت: برای تشکیل شبکه اقدام صادراتی با مشارکت متخصصان ایرانی، برنامه ریزهایی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین روزبه در نشست تخصصی نخبگان ایرانی بازگشته به کشور که با حضور تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان و جمعی از متخصصان ایرانی بازگشته به کشور برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای پلتفرم کانکت برای ایجاد پل ارتباطی بخشهای علمی، پژوهشی، فناورانه و صنعتی کشور با شبکه متخصصان ایرانی غیرمقیم، گفت: برنامه کانکت از طرحهای راهبردی معاونت علمی است که امروز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی بازگشت و ارتباط متخصصان ایرانی با زیستبوم دانشبنیان کشور عمل میکند.
وی با اشاره به اهمیت شبکهسازی میان نخبگان بازگشته، افزود: در همین نشست مشاهده کردیم که بسیاری از حاضران میتوانند مشکلات یکدیگر را حل کنند، اما از ظرفیتهای هم بیاطلاع هستند. این نشان میدهد که نیازمند یک شبکه منسجم اقدام مشترک هستیم تا توان تخصصی و تجربی این افراد در کنار هم قرار گیرد و به نتیجههای بزرگتری منجر شود.
تشکیل قطب صادراتی برای شرکتهای دانشبنیان ایرانی
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، با اعلام برنامهریزی برای تشکیل هاب صادراتی شرکتهای دانشبنیان، گفت: قرار است هفته آینده نخستین نشست تخصصی در این زمینه با حضور نخبگان و فعالان دانشبنیان برگزار شود تا سازوکار اجرایی این شبکه طراحی شود. هدف از این هاب، همافزایی توان شرکتهای فناور ایرانی و تسهیل صادرات محصولات دانشبنیان است.
وی تأکید کرد: این مسیر باید مرحلهبهمرحله پیش برود. نه باید انتظار تحقق کامل در مدت کوتاه داشت و نه از دشواریهای مسیر هراسی به دل راه داد. مهم آن است که با همکاری و همفکری، مسیر توسعه صادرات دانشبنیان را آغاز کنیم.
روزبه همچنین به اهمیت موضوع نقلوانتقال مالی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: با وجود همه فشارها، جریان انتقال پول هرچند کندتر، اما همچنان قابل انجام است و باید با همکاری نخبگان و شرکتها برای ایجاد سازوکارهای مطمئن در این حوزه اقدام کنیم.