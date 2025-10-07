به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن گفت: با ,وجود خشکسالی‌های متوالی و کاهش شدید منابع آبی خدمات پایدار آب‌رسانی با همکاری مردم و تلاش شبانه‌ روزی نیرو‌های آبفا حفظ شد.

محمد صادقی با اشاره به کاهش بی‌سابقه دبی چشمه‌ها و منابع زیرزمینی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و پایش شبانه‌روزی توسط واحد‌های عملیاتی و فنی، نقش مهمی در کنترل بحران داشت.

وی همچنین افزود: بیش از ۲۵ میلیارد ریال اعتبار از محل نهضت ملی مسکن برای اجرای طرح‌های زیرساختی آب شرب در شهرآباد اختصاص یافته است و این اعتبار برای تکمیل و توسعه تأسیسات حیاتی تأمین، انتقال و توزیع آب شرب در محدوده طرح نهضت ملی مسکن شهرآباد استفاده خواهد شد.

صادقی از مردم خواست همچنان در رعایت الگوی مصرف آب همکاری کنند تا با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع موجود، تأمین پایدار آب شرب برای سال‌های آینده نیز تضمین شود.