مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان از تولید بیش از ۷ هزار تُن انواع آبزیان در واحدهای آبزیپروری استان طی ششماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مرتضوی گفت: از مجموع تولید یادشده، بخش عمده آن به پرورش ماهیان سردآبی بهویژه قزلآلای رنگینکمان اختصاص دارد و مابقی شامل ماهیهای گرمآبی است.
وی شهرستانهای ماهنشان، زنجان و ایجرود را بهعنوان قطبهای اصلی تولید آبزیان در استان معرفی کرد و نقش این مناطق را در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش شیلات، حائز اهمیت دانست.
مرتضوی در ادامه با اشاره به جایگاه مهم این بخش در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار، گفت میانگین تولید نشاندهنده ظرفیت بالای استان در توسعه فعالیتهای آبزیپروری است. در همین راستا، حمایت از بهرهبرداران، نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین از اولویتهای مهم شیلات استان طی امسال به شمار میرود.
مدیر شیلات و امور آبزیان استان زنجان افزود: امیدواریم که با تداوم روند تولید و ارتقای بهرهوری، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، سهم استان زنجان در صادرات آبزیان نیز افزایش یابد.