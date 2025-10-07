آغاز طرح «یک روز در مدرسه» در لرستان
طرح «یک روز در مدرسه» باهدف مشارکت خانوادهها و هدایتگری مدیران در ارتقای کیفیت آموزشی در لرستان آغاز شد.
در اولین گام از اجرای این طرح، مدیرکل به همراه معاون آموزش ابتدایی و رئیس اداره روابطعمومی اداره کل آموزشوپرورش لرستان با حضور در مدارس شهید مجتبی حسینی و ۱۲ فروردین، ضمن بازدید میدانی، پای صحبتهای کادر آموزشی، والدین و دانشآموزان نشستند.
سید عیسی سهرابی در حاشیه این بازدیدها، با تأکید بر ضرورت تقویت شورای معلمان در مدارس، اظهار داشت: تشکیل شورای معلمان با حضور فعال والدین، گامی مؤثر در راستای ارتقای فرایند تعلیموتربیت است. باید تلاش کنیم تا ذهنیت خانوادهها نسبت به آموزشوپرورش را تغییر دهیم و آنها را از حاشیه به متن فعالیتهای مدرسه بیاوریم.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از فرایند تربیت در فضای مدرسه شکل میگیرد؛ اما تمام آن نیست، افزود: مشارکت خانوادهها نهتنها به بهبود محیط آموزشی کمک میکند، بلکه عامل مهمی در رشد تحصیلی و شخصیتی دانشآموزان به شمار میرود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان همچنین نقش مدیران مدارس را در راهبری نظام تعلیموتربیت اساسی دانست و تصریح کرد: نگاه مدیر باید نگاه هدایتگر باشد. ما باید در گام اول با ایجاد فرهنگسازمانی مبتنی بر پیشرفت تحصیلی، ارتقای معدل دانشآموزان را به یک ارزشسازمانی تبدیل کنیم.
سهرابی تأکید کرد: تغییر نگرش خانوادهها نسبت به مدرسه و آموزشوپرورش، زمینهساز خودباوری دانشآموزان و پیشرفت پایدار در نظام آموزشی خواهد بود.
طرح یک روز در مدرسه باهدف تعامل چهرهبهچهره مسئولان آموزشوپرورش با بدنه مدارس، تقویت ارتباط سهجانبه مدیران، والدین و معلمان، و همچنین شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در سطح مدارس استان اجرا میشود و قرار است در ادامه، در سایر مناطق آموزشی لرستان نیز دنبال شود.