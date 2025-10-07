بسته شهروندخبرنگار به موضوع آسیبهای اجتماعی پل شهید صیدی، نوسازی دروازه تهران و ترکیدگی لولههای فرسوده شبکه آب شرب شهری اشاره کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته شهروندخبرنگار به موضوع آسیبهای اجتماعی پل شهید صیدی، نوسازی دروازه تهران، ورودی روستای خانه میران، ترکیدگی لولههای فرسوده شبکه آب شرب شهری و نبود پل عابر پیاده روی کانال مشاور شهر اراک پرداخته است.
شما مخاطبان گرامی میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
این بسته سه شنبهها در بخشهای خبری شبکه آفتاب و کانالهای پیامرسان خبرگزاری صدا و سیما منتشر میشود.