اکران آثار جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در کرج
همزمان با آغاز سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان پردیس سینمایی کرج میزبان ویژه برنامه اکران آثار منتخب این رویداد سینمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اعلام کرد: این برنامه فرهنگی به مدت سه روز، در تاریخهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مهر ادامه خواهد داشت. طبق جدول زمانبندی، اکرانها در دو سانس صبحگاهی، ساعت ۹:۳۰ و ۱۱:۳۰ برگزار میشود و پذیرای کودکان، نوجوانان و خانوادههای آنان خواهد بود.
در این دوره از جشنواره، سه اثر سینمایی برجسته شامل افسانه سپهر، سفید برفی و شهر آرزوها به نمایش درمیآید؛ آثاری که با بهرهگیری از داستانهای جذاب، پیامهای اخلاقی و مضامین تربیتی، تلاش دارند ذهن و قلب مخاطبان خردسال و نوجوان را با مفاهیم ارزشی و آموزنده پیوند دهند.
این اکران ویژه فرصتی ارزشمند برای کودکان و نوجوانان کرجی است تا در فضای دلپذیر سینما با دنیای تصویر، روایت و هنر هفتم آشناتر شوند و تجربهای بهیادماندنی از تماشای فیلمهای فاخر داخلی و بینالمللی را رقم بزنند.