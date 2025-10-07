به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اعلام کرد: این برنامه فرهنگی به مدت سه روز، در تاریخ‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مهر ادامه خواهد داشت. طبق جدول زمان‌بندی، اکران‌ها در دو سانس صبحگاهی، ساعت ۹:۳۰ و ۱۱:۳۰ برگزار می‌شود و پذیرای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنان خواهد بود.

در این دوره از جشنواره، سه اثر سینمایی برجسته شامل افسانه سپهر، سفید برفی و شهر آرزوها به نمایش درمی‌آید؛ آثاری که با بهره‌گیری از داستان‌های جذاب، پیام‌های اخلاقی و مضامین تربیتی، تلاش دارند ذهن و قلب مخاطبان خردسال و نوجوان را با مفاهیم ارزشی و آموزنده پیوند دهند.

این اکران ویژه فرصتی ارزشمند برای کودکان و نوجوانان کرجی است تا در فضای دلپذیر سینما با دنیای تصویر، روایت و هنر هفتم آشناتر شوند و تجربه‌ای به‌یادماندنی از تماشای فیلم‌های فاخر داخلی و بین‌المللی را رقم بزنند.