





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان مارگون گفت: وقوع آسیب‌های اجتماعی علت‌های زیادی دارد و عامل اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند باعث وقوع آسیب‌ها شود و عوامل دیگری ازجمله ناآگاهی، بی‌مسئولیتی، عدم توجه والدین و عدم شفافیت قوانین دلیل روی آوردن افراد خصوصاً قشر نوجوان و جوان به سمت رفتارهای پرخطر و آسیب‌زا است.

علی باغبان مطلق افزود: یکی از مشکلات اصلی شهرستان مارگون که زمینه روی آوردن افراد به سمت رفتارهای پرخطر را فراهم می‌کند بحث نبود زیرساخت‌های ورزشی مناسب و مکان مناسب جهت پرداختن به فعالیت‌های ورزشی و اوقات فراغت و تخلیه هیجانات است که مسئولان ارشد استان باید جهت تجهیز و فراهم ساختن زیرساخت‌های ورزشی اهتمام لازم را داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری هم گفت: ویژگی اصلی آسیب‌های اجتماعی این است که مختص به قشر و گروه خاصی نیست و تنها شدت آن در مناطق مرفه و کمتر برخوردار متفاوت است و هیچ‌گونه گروه و قشری از افراد جامعه و فرزندان ما مصون از آسیب‌ها نیستند.

خدا خواست موسوی افزود: متأسفانه در استان‌های زاگرس نشین خصوصاً استان کهگیلویه و بویراحمد بحث طلاق، خودکشی، حاشیه‌نشینی، خشونت و ترک تحصیل نسبت به میانگین کشوری بسیار بالاست پس باید به رشد روزافزون این آسیب‌ها نگاه فوریتی داشت و برنامه‌ریزی درست و منسجم مهم‌ترین اقدامی است که ضرورت دارد با همکاری همه دستگاه‌های متولی انجام گیرد.

احمد برازنده نیک مدیر مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش شهرستان مارگون گفت: آسیب‌های اجتماعی زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته هستند که هر یک می‌تواند زمینه‌ساز بروز سایر آسیب‌ها باشد و اگر جهت کاهش این آسیب‌ها اقدامی نشود روزبه‌روز بر تعداد افراد درگیر آسیب افزوده خواهد شد.

وی افزود آموزش افراد، خصوصاً خانواده‌ها یک اصل ضروری، مهم و بنیادی است و اگر آموزش فراموش شود آسیب‌ها مجال رشد بیشتری می‌یابند.

تشکیل کارگروه مشترک جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی،تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی بر اساس گروه سنی و نوع آسیب، برگزاری دوره‌های توانمندسازی ویژه کارکنان اداره و نهادها، ایجاد نشاط اجتماعی از طریق برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی از مهمترین مصوبات این جلسه بود و مقرر شد اماکن ورزش و تفریحی در ساعت مشخصی (ساعت) 23 به فعالیت‌های خود پایان دهند.