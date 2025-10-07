اختلال پیام‌رسان بله تا ساعت ۱۷:۳۰ برطرف می‌شود

در ادامه‌ی پیگیری خبرگزاری صدا و سیما از پیام‌رسان بله، درباره‌ی اختلال به وجود آمده در این سکو، روابط عمومی بله از حل اختلال این پیام رسان تا ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه خبر داد.