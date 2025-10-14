۷ هزار و ۲۳۶ تن انواع کود‌های کشاورزی در شهریور ماه امسال، از طریق کارگزاران رسمی شرکت خدمات حمایتی در استان به کشاورزان به فروش رفته است.

تامین و تدارک ۷ هزار و ۲۳۶ تن انواع کود‌های کشاورزی به کشاورزان استان زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان گفت: در شهریور ماه امسال، مقدار ۷ هزار و ۲۳۶ تن انواع کود‌های کشاورزی از طریق کارگزاران رسمی شرکت خدمات حمایتی در سطح استان به کشاورزان به فروش رفته است.

وی افزود: سامانه صدور حواله الکترونیک جهت تسهیل در روند دریافت کود توسط کشاورزان، جلوگیری از فروش غیرقانونی کود‌های یارانه‌ای و پایش و نظارت بهتر توزیع این کود‌ها توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام می‌گیرد.

ادیبان افزود:در کل استان بیش از ۱۷ هزار فقره حواله الکترونیکی صادر شده وکشاورزان می‌توانند در سامانه از میزان سهمیه خود آگاه شوند.