جشن بزرگ هفته ملی کودک با حضور پرشور کودکان، خانوادهها و هنرمندان در پارک کوشا سنگ ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته ملی کودک، جشن بزرگ کودکان و نوجوانان با حضور پرشور خانوادهها، مربیان، مسئولان فرهنگی و شهری در پارک کوشا سنگ ساری برگزار شد.
این جشن با اجرای برنامههای متنوعی چون مسابقات گروهی، اجرای موسیقی، نمایش عروسکهای بلندقد و جنگ شادی توسط هنرمندان حوزه کودک، فضای پارک را سرشار از شور، نشاط و خلاقیت کودکانه کرد.
در بخش رسمی مراسم، یکی از اعضای نوجوان کانون پرورش فکری استان، بیانیهای در حمایت از حقوق کودک قرائت کرد که بر توجه به نیازهای نسل نو، ارتقای فعالیتهای فرهنگی و پرورش خلاقیتهای کودکانه تأکید داشت.
همچنین دو چهره برجسته فرهنگ کودک استان، استاد سیدرضا صدرایی در حوزه موسیقی کودک و استاد رجبعلی فلاح در زمینه تئاتر کودک، به پاس سالها تلاش فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفتند و با حضور در جمع کودکان، برنامههای تخصصی خود را اجرا کردند.
در پایان این جشن، آزادسازی کبوتران سفید به عنوان نماد صلح و دوستی انجام شد.
گزارش از مانا عبدی