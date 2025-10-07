اجرای پویش خرید امن در آذربایجان شرقی
به مناسبت هفته نیروی انتظامی پویش خرید امن با شعار ایمن خرید کن،آسوده زندگی کن توسط پلیس فتای آذربایجان شرقی در استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ اکبر محمد جعفری رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد جرایم سایبری در استان در حوزه جرایم مالی و اقتصادی است گفت: هدف از برگزاری پویش خرید امن آموزش روشهای امن خریدهای اینترنتی، آسیبها و جرایم مختلف این حوزه است.
وی از شهروندان خواست در خریدهای اینترنتی قبل از دریافت کالا به هیچ وجه مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت نکنند و در صورت چنین پیشامدی مراتب را به شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا اطلاع دهند تا در اسرع وقت به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی شود.