به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره بهزیستی میاندوآب گفت: به همت خیرین نیک‌اندیش و با همکاری اداره بهزیستی و دفتر خادمیاری کانون خدمت رضوی شهرستان، ۳۵ نفر از مددجویان بهزیستی میاندوآب عازم مشهد مقدس شدند.

اسماعیل نژاد افزود: این سفر معنوی با هدف ارتقای سلامت روحی و روانی مددجویان و ایجاد نشاط اجتماعی در میان آنان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: این مددجویان برای نخستین بار توفیق زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) را پیدا کرده‌اند که به همت کانون خادمیاری در محل زائر شهر آستان قدس اسکان داده می‌شوند.

اسماعیل‌نژاد ادامه داد: تلاش برای تحقق آرزوی زیارت بارگاه منور رضوی یکی از برنامه‌های مستمر بهزیستی در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی است.

وی از خیرین نیکوکار شهرستان قدردانی کرد و گفت: همراهی و همدلی مردم زمینه‌ساز تحقق آرزو‌های معنوی مددجویان است.

در پایان این مراسم، مددجویان با بدرقه گرم امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستانی و همچنین همکاران بهزیستی و خانواده‌ها راهی مشهد مقدس شدند.