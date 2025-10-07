پخش زنده
جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه امروز به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور رضا رحمانی دبیر این کارگروه و دیگر اعضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در این جلسه گزارشی از اقدامات این کارگروه در دولت چهاردهم شامل همکاری با دانشگاهها، برگزاری همایشها و بهرهگیری از نظرات نخبگان، برنامه ریزی برای بارورسازی ابرها، زمینه سازی برای ورود سرمایه گذاران علاقمند در اجرای طرحهای نجات دریاچه، فعال شدن مرزها برای جایگزینی درآمد مردم منطقه و حمایتهای لازم از کشاورزان ارائه کرد.
در ادامه نیز سازمان هواشناسی گزارشی از تحلیل بارش، دما و خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه ارائه کرده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز آخرین وضعیت دریاچه ارومیه را طی گزارشی ارائه کرد.
همچنین حاضرین در این جلسه به بررسی میزان پیشرفت اجرای مصوبات جلسات قبلی این کارگروه و طرح پیشنهادات و راهکارهای جدید در خصوص نجات دریاچه ارومیه پرداختند.