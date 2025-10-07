دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان از رقابت ۱۰۰ ورزشکار دانش آموز کبودراهنگی در مسابقات دو و میدانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیداصغر ذوقی احسن گفت: به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حاج حسین همدانی و یادبود پنج شهید پنجم آبان کبودراهنگ، مسابقات بزرگ استعدادیابی دو و میدانی در این شهرستان برگزار شد.

او افزود: در این برنامه بیش از صد ورزشکار مستعد در مقطع اول متوسطه و در مواد ۱۰۰ متر، ۸۰۰ متر، پرتاب وزنه و پرش طول در ورزشگاه شهیدشعاعی کبودراهنگ با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در بخش تیمی مسابقات، شهید کریمی داق داق آباد مقام نخست، شهیدخیابانی کردآباد مقام دوم و علامه حلی کبودراهنگ سکوی سوم مسابقات را کسب کردند.

به نفرات برتر این مسابقات از طرف هیئت دو و میدانی استان، لوح تقدیر، جوایز نقدی و تندیس ویژه مسابقات اهداء شد.