به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه روز سه شنبه در نشست با معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: آقای پزشکیان بر جدی گرفتن نقش استان‌هادر اداره کشور و اجرای تمرکز زدایی از تهران تاکید ویژه دارد .

وحید جلال زاده افزود: وزارت خارجه نیز تقویت دیپلماسی استانی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین در مسائل کنسولی و دیپلماسی عمومی با کشور‌های همسایه را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار کرد: در این راستا نشست‌های منطقه‌ای دیپلماسی استانی در اردیبهشت ماه امسال به میزبانی شیراز و استان فارس برگزار شد و دومین نشست دیپلماسی استانی به میزبانی مشهد با حضور مسئولان و مدیران مرتبط با حوزه دیپلماسی استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار میشود.

جلال زاده گفت: دومین مجموعه نشست‌های منطقه‌ای با تمرکز بر کشور‌های همسایه و نقاط هدف، برای تقویت و قاعده‌مند سازی دیپلماسی استانی ۳۰ مهرماه و یک آبان در مشهد برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این نشست منطقه‌ای با حضور استانداران خراسان‌های رضوی، جنوبی و شمالی، روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشور‌های همسایه، منتخبی از نخبگان، متخصصان، سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی خارج کشور و مشارکت دستگاه‌های مربوطه از جمله اتاق‌های بازرگانی استانها، سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران، وزارت میراث فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان و مشارکت فعال نمایندگان بخش خصوصی برپا می‌شود.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه به فعالیت بزرگترین نمایندگی وزارت خارجه در مشهد اشاره و بیان کرد: علاوه بر نقش تاثیر گذار نمایندگی وزارت خارجه در مشهد در برگزاری دومین نشست دیپلماسی استانی در این کلانشهر، سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز همکاری ارزنده‌ای در برپایی این نشست ایفا می‌کنند.