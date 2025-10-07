به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گردهمایی بسیجیان و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج سپاه شهرستان محمودآباد با حضور سردار عبدالله موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران برگزار شد.

سردار موحد در این دیدار با تأکید بر نقش‌آفرینی جهادی بسیجیان در طول عمر انقلاب اسلامی گفت: بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای چهل‌وهفت ساله انقلاب، نتیجه حضور مخلصانه و مردمی بسیجیان در عرصه‌های مختلف است.

وی با اشاره به سالگرد عملیات ثامن‌الائمه (ع)، این عملیات را نماد تبعیت از فرمان حضرت امام خمینی (ره) دانست و گفت: با فرمان امام مبنی بر شکستن حصر آبادان، مردم، ارتش و سپاه با هم وارد میدان شدند و با نصرت الهی، مسیر پیروزی‌های بعدی هموار شد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به سه هدف اصلی نهضت امام خمینی (ره) شامل ریشه‌کن کردن رژیم شاهنشاهی، تشکیل حکومت اسلامی و رساندن پرچم انقلاب به صاحب اصلی آن حضرت ولی‌عصر (عج)، تأکید کرد: تا زمانی که ملت در مسیر این آرمان‌ها حرکت کند، نصرت الهی استمرار خواهد داشت.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، جمهوری اسلامی تنها با عراق نمی‌جنگید بلکه با مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی روبه‌رو بود. امروز نیز در نبردهای نوین، با ائتلاف ناتو مواجه هستیم و بحمدالله با وعده الهی پیروز شده‌ایم.

سردار موحد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران در نزدیکی فتح قله قرار دارد. صعود به قله سخت‌ترین بخش مسیر است، اما با صبر، استقامت و ایمان، این مسیر تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.

وی با تقدیر از تلاش فرماندهان گردان‌ها و پایگاه‌های بسیج استان، از همراهی فرمانداران و فرماندهان انتظامی در پشتیبانی از برنامه‌های بسیج قدردانی کرد و افزود: وحدت و انسجام ملی، بسیاری از نقشه‌های دشمن در جنگ نرم را خنثی کرده است.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: بیش از بیست سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادی تعیین کرده‌اند، اما برخی مسئولان در اجرای منویات ایشان کوتاهی کرده‌اند.

وی نظریه اقتصاد مقاومتی را مورد تأیید اقتصاددانان برجسته جهان دانست و افزود: در عرصه فرهنگی نیز هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره تهاجم فرهنگی و جنگ نرم باید جدی گرفته شود. اجرای طرح محله‌محوری با محوریت امام جماعت و فرمانده پایگاه، می‌تواند راهکاری مؤثر برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشد.

سردار موحد در پایان تأکید کرد: دشمن همچنان فعال است و می‌کوشد با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی، وحدت ملی را خدشه‌دار کند. وظیفه ماست که با روحیه جهادی و هم‌افزایی، هم مسئولان را پای کار بیاوریم و هم از ظرفیت مردم برای رفع مشکلات بهره بگیریم. آینده‌ای روشن در انتظار جبهه اسلام است.

سردار موحد: حضور در بیت شهدا، مایه فیض و برکت است

فرمانده سپاه کربلای استان در دیداری صمیمی با خانواده معظم شهیدان ابوالحسن، ابوالقاسم و هادی محمدزاده و داماد بزرگوارشان، جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی جناب آقای قهرمان روحی، از رشادت‌ها و ایثارگری‌های این خانواده تجلیل کرد.

سردار موحد در جریان این دیدار گفت: امروز توفیق پیدا کردیم خدمت خانواده‌ای برسیم که سه شهید عزیز را تقدیم نظام اسلامی کرده‌اند و همچنین با داماد این خانواده که از جانبازان سرافراز کشور است، دیدار کنیم. واقعاً فیض بردیم از حضور در این بیت معظم.

وی افزود: خانواده شهدا همیشه الگو و موجب برکت برای ما هستند و امیدوارم بتوانیم راهشان را با اخلاص و روحیه جهادی ادامه دهیم.