به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،براساس گزارش اعلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، محمد علی علی نژاد مسئول پاسخگویی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با عملکرد مطلوب و شاخص، رتبه برتر استان‌های کشور را کسب کرد.

در این گزارش از تلاش‌های مسئول پاسخگویی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که با جدیت، اهتمام و تعامل سازنده برای تحقق اصل شفافیت و ارتقای سطح پاسخگویی، نقش موثری ایفاکرده قدردانی شده است.

این امر به طور قطع زمینه ساز تحق اهداف بزرگ‌تر برای عدالت اجتماعی، پاسخگویی بهتر و ایجاد اطمینان عمومی خواهد شد.