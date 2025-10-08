پخش زنده
اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی رتبه برتر پاسخگویی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،براساس گزارش اعلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وضعیت پاسخگویی دستگاههای اجرایی در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، محمد علی علی نژاد مسئول پاسخگویی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با عملکرد مطلوب و شاخص، رتبه برتر استانهای کشور را کسب کرد.
در این گزارش از تلاشهای مسئول پاسخگویی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که با جدیت، اهتمام و تعامل سازنده برای تحقق اصل شفافیت و ارتقای سطح پاسخگویی، نقش موثری ایفاکرده قدردانی شده است.
این امر به طور قطع زمینه ساز تحق اهداف بزرگتر برای عدالت اجتماعی، پاسخگویی بهتر و ایجاد اطمینان عمومی خواهد شد.