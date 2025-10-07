پخش زنده
فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس در سخنانی به مناسبت دومین سالروز «طوفان الاقصی» گفت : قدردان جمهوری اسلامی ایران، انصارالله و حزبالله برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین هستیم .
فوزی برهوم تصریح کرد: «ما خواستار توافقی هستیم که ورود کمکها و بازگشت آوارگان به خانههایشان را تضمین کند. ما خواستار توافقی هستیم که آغاز فوری بازسازی تحت نظارت نهاد فلسطینی متشکل از تکنوکراتها را تضمین کند. ما خواستار توافقی هستیم که انجام یک مبادله عادلانه اسرا را تضمین کند.
وی خاطرنشان کرد: «درباره تلاشهای نتانیاهو برای کارشکنی و ناکام گذاشتن دور فعلی مذاکرات همانگونه که پیشتر انجام داد، هشدار میدهیم. به توانایی ملت خود برای ناکام گذاشتن تمامی طرحهای حذف مسئله فلسطین اطمینان داریم.
برهوم در ادامه با بیان اینکه جنایات اشغالگران و نسلکشی، جنایات جنگی هستند که با گذر زمان از بین نمیروند، افزود: ما به کاروانهای «ناوگان صمود» درود میفرستیم و به آنان میگوییم که پیامشان به ما رسیده است. از تمام کشورهای عربی و اسلامی میخواهیم تمامی اشکال تحریم علیه رژیم صهیونیستی را فعال کنند. از گروهها و جریانهای فلسطینی میخواهیم بر محور گزینه مقاومت متحد شوند.
وی اضافه کرد: «تأسیس کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس، اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است. اولویت ما توقف فوری تجاوز صهیونیستی و جنگ نسلکشی علیه غزه است. ما بار دیگر بر عهد خود برای پایبندی به تمامی حقوق ثابت ملی فلسطین و دفاع از آرمانهای ملت تاکید میکنیم.