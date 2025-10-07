فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس در سخنانی به مناسبت دومین سالروز «طوفان الاقصی» گفت : قدردان جمهوری اسلامی ایران، انصارالله و حزب‌الله برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین هستیم .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس، حمایت حامیان فلسطین از مقاومت را «شرافتمندانه» خواند و اصلی‌ترین دلیل شکست رژیم صهیونیستی را حمایت مردمی از مقاومت دانست.

فوزی برهوم عضو ارشد و سخنگوی جنبش حماس امروز در سخنانی به مناسبت دومین سالروز «طوفان الاقصی» گفت: از تمام تلاش‌ها و مواضع شرافتمندانه‌ای که در حمایت از ملت و مقاومت ما صورت گرفته قدردانی می‌کنیم. ما از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران، جنبش انصارالله در یمن و مقاومت اسلامی در لبنان تمجید می‌کنیم. ما مواضع و نقش‌ آفرینی های برادران میانجی در قطر، مصر و ترکیه را به‌طور ویژه ارج می‌نهیم.»

به گزارش الجزیره، برهوم گفت حماس همچنان بر حقوق ثابت و ملی ملت فلسطین پایبند است و از آرمان‌های آن دفاع خواهد کرد. او با اشاره به شکست رژیم اشغالگر در دستیابی به اهداف خود، افزود: «رژیم صهیونیستی نتوانست با زور اسیران خود را آزاد کند یا جایگزین‌هایی برای مقاومت بسازد، هرچند مردم ما را به آوارگی، گرسنگی و کشتار کشانده است.

سخنگوی حماس تأکید کرد: «پشتیبانی مردمی از مقاومت، صخره‌ای است که همه طرح‌های اشغالگر بر آن شکست خورده است.» او افزود: «عملیات طوفان الاقصی پاسخی تاریخی به توطئه‌های حذف مسئله فلسطین و نقطه عطفی در مسیر پایان اشغالگری بود که چهره واقعی دشمن را برملا ساخت.