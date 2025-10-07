پخش زنده
امروز: -
رقابتی برای شناسایی استعدادهای برتر در مسابقات جام آیندسازان کشتی آزاد استان که با حضور کشتی گیران نونهال سراسر استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابتها که به میزبانی شهرستان دولت آباد و برخوار برگزار شد، بیش از ۵۰۰ کشتی گیر در قالب ۲۰ تیم از سراسر استان حضور داشتند.
مسابقاتی که در چند سال اخیر منظم و مستمر در سراسر استان برگزار شده و ثمره آن کشف استعدادهایی بوده که قرار است تضمین کننده آینده کشتی اصفهان باشند.
در این بین توجه به کشتی پایه در استان اصفهان سبب شده تا علاقمندان بسیاری درمقایسه با گذشته جذب این ورزش ملی و ایرانی شوند که در حال حاضر ۱۳ هزار کشتی گیر را شامل میشود.
در پایان این رقابتها برترینها برای حضور در مسابقات کشوری به تیم منتخب استان دعوت شدند.
رقابتهای استعدادهای برتر کشور از ۲۹ مهر تا ۲ آبان به میزبانی مشهد مقدس برگزار میشود و برترینهای اصفهان در آن مسابقات حضور خواهند داشت.