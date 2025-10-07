پخش زنده
به مناسبت هفته انتظامی، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی از طریق سایت سخا اولین بار در کشور و بخشودگی دیرکرد پرداخت تخلفات رانندگی (بخشودگی جریمه دو برابر شدن مبلغ جریمه ها) فراهم شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان با اشاره به ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (خلافی بالای پنج میلیون تومان) گفت: مالکان وسایل نقلیه که جریمههای رانندگی آنها به علت گذشت مهلت ۶۰ روزه، ۲ برابر شده و یا مبلغ جریمه آنها بالاتر از پنج میلیون تومان شده، از این فرصت استفاده کنند.
رضایی ادامه داد: این افراد تا پنجشنبه ۱۷ مهربرای پرداخت جریمههای باقی مانده خود به ویژه از طریق کارت یا عابر بانکهای بانک ملی اقدام کنند تا از این تخفیف بهرهمند شوند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تاکید کرد: مهلت تخفیف ویژه گرامیداشت روز پلیس و هفته انتظامی بوده و قابل تمدید نخواهد بود.