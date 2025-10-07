آزمون معارفی «سی‌و‌نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان» به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز به صورت مشترک و هم‌زمان در ۲۹ استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آزمون معارفی «سی‌و‌نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان» صبح امروز با حضور دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، فرهنگیان، ملی مهارت، علوم و معارف قرآن کریم، پیام‌نور و جامع علمی‌کاربردی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت مشترک و هم‌زمان در ۲۹ استان کشور برگزار شد.

تعداد کل دانشجویان شرکت‌کننده در آزمون معارفی ۱۹۰ نفر بودند که از این تعداد ۲۶ دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۴ دانشجو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۴ دانشجو از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۴ دانشجو از دانشگاه پیام نور، ۲۰ دانشجو از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، ۲۴ دانشجو از دانشگاه ملی مهارت، ۲۴ دانشجو از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و ۲۴ دانشجو از دانشگاه فرهنگیان، با هم رقابت کردند.

احکام شرعی، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم، حفظ موضوعی قرآن، سبک زندگی اسلامی، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه، معارف نماز و سیره معصومان (ع) رشته‌های بخش معارفی سی‌و‌نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور است.

پس از ارزیابی پاسخنامه‌ها در هر رشته سه برگزیده و در مجموع ۲۴ دانشجو به عنوان برگزیدگان بخش معارفی معرفی خواهند شد.

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان بخش معارفی سی‌و‌نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور، ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در اصفهان برگزار خواهد شد.