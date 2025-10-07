پخش زنده
امروز: -
در روستای گورچین قلعه ارومیه هر خانواده منتسب به شهیدی است و در برخی خانوادهها نیز دو شهید تقدیم اسلام و انقلاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در روستای گورچین قلعه هر خانواده منتسب به شهیدی است و در برخی خانوادهها نیز دو شهید تقدیم اسلام و انقلاب شده است.
مثلاً همین چند ماه گذشته که شهید اکبر فطین در دفاع مقدس ۱۲ روزه آسمانی شد.
اهالی این روستا در عرصههای مختلف کشاورزی و زنبورداری دستی بر آتش دارند.
این منطقه از شهرستان ارومیه را میتوان قطب تولید بادام در آذربایجان غربی نیز معرفی کرد.
این روستا زادگاه عالمان بسیاری است.
گزارش دارد...