به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در روستای گورچین قلعه هر خانواده منتسب به شهیدی است و در برخی خانواده‌ها نیز دو شهید تقدیم اسلام و انقلاب شده است.

مثلاً همین چند ماه گذشته که شهید اکبر فطین در دفاع مقدس ۱۲ روزه آسمانی شد.

اهالی این روستا در عرصه‌های مختلف کشاورزی و زنبورداری دستی بر آتش دارند.

این منطقه از شهرستان ارومیه را می‌توان قطب تولید بادام در آذربایجان غربی نیز معرفی کرد.

این روستا زادگاه عالمان بسیاری است.

