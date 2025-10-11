مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به شهروندان توصیه کرد فقط از کالا‌های مجاز که دارای برچسب اصالت هستند، استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ لاله احرامی گفت: کلیه محصولات سلامت‌محور وارداتی دارای برچسب ردیابی و کنترل اصالت با قابی زردرنگ هستند که یک کد شانزده‌رقمی روی آن قرار دارد و با خراشیدن، قابل مشاهده است.

وی در خصوص روش‌های مختلف استعلام اصالت کالا، افزود: وارد کردن کد شانزده‌رقمی کالا در سامانه تی‌تک (رهگیری، ردیابی و اصالت‌سنجی کالا‌های سلامت‌محور)، ارسال کد شانزده رقمی کالا به شماره ۲۰۸۰۸۲۲، تماس با شماره تلفن گویا ۰۲۱۶۱۸۵۰ و وارد کردن کد شانزده رقمی کالا و اسکن بارکد روی کالا از طریق اپلیکیشن تی‌تک، روش‌هایی است که از طریق آنها می‌توان به اصالت کالا پی برد.

مدیر اداره نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ضمن هشدار در رابطه با کالا‌های داخلی تقلبی، گفت: گاهی سودجویان با سوءاستفاده از شماره مجوز محصولات معتبر داخلی، اقدام به تولید کالا‌های تقلبی با ترکیبات غیرمجاز می‌کنند. بنابراین، توجه به مشخصات درج‌شده روی برچسب محصولات داخلی نیز ضروری است.

وی با اشاره به تهدیدات قاچاق کالا برای سلامت و اقتصاد، اظهار کرد: این پدیده می‌تواند تأثیرات مخربی بر سلامت مردم و همچنین اقتصاد کشور داشته باشد.

احرامی ضمن ردّ این باور غلط که کالا‌های قاچاق کیفیت بهتری دارند، خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات داخلی از استاندارد‌های جهانی برخوردارند و در صورت حمایت از تولید داخلی و تقویت فرهنگ مصرف کالای ایرانی، می‌توان از کیفیت و ایمنی بالای تولیدات داخلی بهره‌مند شد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان برای پیشگیری از قاچاق، نقش مردم را در این زمینه بسیار مؤثر دانست و گفت: آگاهی و هوشیاری مردم نقش بسزایی در کاهش تقاضا برای این کالا‌ها دارد. اگر خریداری برای کالا‌های قاچاق وجود نداشته باشد، عرضه آن نیز متوقف خواهد شد.

مدیر اداره نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تصریح کرد: برخی محصولات غیرمجاز ممکن است اثرات فوری و مطلوب داشته باشند، اما عوارض جبران‌ناپذیری در پی خواهند داشت؛ بنابراین باید توجه داشت که سلامت و زیبایی پایدار، در گرو استفاده از محصولات استاندارد و مجاز است.