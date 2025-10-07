به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب، افزود: آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعد از ظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

او افزود: در روز‌های پنجشنبه و جمعه شدت وزش باد در برخی از نقاط استان افزایش می‌یابد و در بعضی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید نیز دور از انتظار نیست، همچنین در این مدت، غبار رقیق در برخی ساعات در آسمان استان مشاهده خواهد شد.

مسئول پیش‌بینی هواشناسی استان همدان با بیان اینکه تا روز جمعه تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود، گفت:، اما از روز جمعه به بعد، روند کاهش دمای دو تا سه درجه‌ای در بیشتر نقاط استان آغاز خواهد شد و هوای خنک‌تری را در روز‌های آغازین هفته آینده خواهیم داشت.

باقری شکیب تاکید کرد: دمای هوا در ایستگاه همدان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۹ درجه بیشینه و ۶ درجه کمینه در نوسان بوده است.

کشاورزان و شهروندان لازم است در روز‌های پایانی هفته به‌ویژه هنگام وزش باد شدید، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در نظر بگیرند.