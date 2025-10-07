مدیریت اطلاع رسانی آلودگی هوا بدون ایجاد فشار روانی به مردم از ضروریات بوده و باید مد نظر مسئولان و رسانه‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون امور عمرانی استاندار مرکزی در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی با بیان این که مدیریت اطلاع رسانی آلودگی هوا بدون ایجاد فشار روانی به مردم از ضروریات است و باید مد نظر مسئولان و رسانه‌های مجازی باشد، گفت: سلامت مردم مهمترین اصل مهم در تصمیمات استان است و افزود: هر گونه اطلاع‌رسانی در این زمینه اعم از اعلام شاخص‌های آلودگی، تعطیلی مدارس یا اجرای تمهیدات مرتبط و مصوبات کارگروه پس از پیمودن مسیر مراجع قانونی و از سوی مراجعه اطلاع رسانی رسمی استان صورت می‌گیرد.

قدرت‌الله ابک در پاسخ به این سوال که مدتی ست آمار آلودگی هوا از سوی رسانه‌ها اعلام نمی‌شود، گفت: برای سهولت در این امر نامه نگاری با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور صورت می‌گیرد و البته هر تصمیمی در شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوا، ممکن است تصمیماتی از قبیل محدودیت تردد خودرو‌های سنگین، ممنوعیت ترافیکی در برخی مسیر‌ها یا هماهنگی با شهرداری برای تسهیل حمل‌ونقل عمومی و بازگرداندن دانش‌آموزان به منازل اتخاذ شده و اطلاع رسانی شود.

او تصمیم‌گیری در زمینه تعطیلی یا محدودیت را مختص کارگروه دانست و گفت: در صورت تشدید آلودگی و اعلام رسمی دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر خطر برای سلامت جامعه، جلسه اضطراری کارگروه حتی در میانه روز نیز تشکیل خواهد شد تا تصمیمات فوری و موثر اتخاذ شود.

در این نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی هم از اقدامات موثر در زمینه کاهش آلایندگی نیروگاه شازند و بهبود کیفیت سوخت این نیروگاه خبر داد.

امیر انصاری گفت: هرچند در حال حاضر نیروگاه شازند همچنان از سوخت مازوت استفاده می‌کند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده امید می‌رود در نیمه دوم امسال مازوت‌سوزی در این نیروگاه متوقف و گاز جایگزین شود.

در این نشست برخی سازمان‌های مردم نهاد و خبرنگاران نسبت به کاهش اطلاع رسانی آلودگی هوا و روز‌های آلاینده طبق رواق سابق و حدود یک سال پیش گلایه داشتند.