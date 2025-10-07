به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای گفت: هفتمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا با حضور ۱۷ کشور خارجی از ۱۶ تا ۱۸ مهر در ارومیه برگزارمی شود.

محسن مهرعلیزاده افزود: در روز نخست مجمع فدراسیون جهانی، روز دوم مسابقات زورخانه‌ای و روز جمعه نیز مسابقات کشتی پهلوانی برگزار خواهد شد. قرار است در سال ۲۰۲۵ مسابقات جام جهانی در هند و قهرمانی اروپا در ارمنستان برگزار شود.

وی درادامه گفت:در این مسابقات ۱۷ تیم خارجی یا رییس فدراسیون‌ها یا نماینده آنها به ایران می‌آیند از ۲۲ کشور حاضر در مجمع نیز حضور خواهند یافت روز چهارشنبه مجمع انتخاباتی برای اعضای هیات رییسه برگزار می‌شود.