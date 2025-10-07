پخش زنده
عملیات طوفان الاقصی ضربه امنیتی هولناکی را بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد کرد، به نحوی که آثار آن تا مدتها باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این عملیات نظامی که رزمندگان حماس، هفتم اکتبر ۲۰۲۳ علیه تجاوز و جنایات ۷۰ ساله رژیم صهیونیستی انجام دادند با گذشت دو سال، کارشناسان و رسانهها همچنان از پیامدهای این عملیات سخن میگویند.
پر تکرارترین تحلیلها در رسانهها شکست اطلاعاتی، امنیتی و رسانهای رژیم صهیونیستی است.
با عملیات طوفان الاقصی همه راهبردهای امنیتی و منطقهای و افسانه شکست ناپذیری رژیم، در بین مردم جهان و مردم اسرائیل فروریخت.