هفته فراجا، فرصتی مغتنم برای پاسداشت جهادگرانی ست که در سنگر امنیت و آرامش، پرچمدار نظم و قانونمداری در کشورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، کلاسهای درس دانش آموزان مهابادی امروز با نواخته شدن زنگ پلیس، متفاوتتر شروع شد.
حضور پلیس فتا، آگاهی، پیشگیری دراین مراسم دانش اموزان با کارهای این مجموعه از نزدیک آشنایی پیدا میکنند.
مدیر آموزش وپرورش مهاباد هم در این آیین با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی پلیس، آنان را نماد شجاعت و ایثار و نوعدوستی دانست.
«پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» شعار امسال هفته فراجا ست.
آشنایی دانش آموزان با حضور پلیس در جامعه امری ضروری است.