در ستاد ساماندهی امور جوانان میاندوآب وضعیت اشتغال، ازدواج و نشاط اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی اشتغال، ازدواج و نشاط اجتماعی جوانان میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار شهرستان میاندوآب با اشاره به نقش مهم جوانان در پیشرفت جامعه، گفت: جوانان موتور محرک توسعه هستند و باید به دغدغه‌های آنان توجه جدی شود.

امیر تیموری افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با برنامه‌ریزی منسجم در جهت رفع مشکلات این قشر پویا گام بردارند.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های جوانان در تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت‌های میانی تأکید کرد.

فرماندار میاندوآب تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از ایده‌های خلاقانه جوانان از اولویت‌های کاری شهرستان است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های مهارت‌آموزی و کارآفرینی ویژه جوانان خبر داد.

فرماندار تأکید کرد: حمایت از جوانان، حمایت از آینده شهرستان میاندوآب است.

این جلسه با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های جوانان و ارائه راهکار‌های عملیاتی برگزار شد.