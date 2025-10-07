سران عشایر و طوایف، شیوخ و بزرگان دزفول با تاکید بر لزوم برچیدن بدعت نادرست تیراندازی در مراسم عزا و عروسی، از همه خانواده‌ها و جوانان خواستند تا با اجتناب از این رسم غلط موجب جلوگیری از تبدیل عروسی‌ها به عزا شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امام جمعه موقت دزفول در همایش اتحاد اقوام و سران عشایر با محوریت پویش نه به تیراندازی شهرستان دزفول گفت: امکان برداشتن گام‌های بلند برای حذف تیراندازی در آیین‌های عزا و عروسی با اتحاد میان اقوام وجود دارد.

حجت الاسلام حسین عبدالهی، با اشاره به نقش سران طوایف و عشایر در حذف بدعت‌های نادرست افزود: احساس مسوولیت سران طوایف و عشار در برچیدن رسم و بدعت نادرست تیراندازی در مراسم قابل تجلیل است.

وی اتحاد اقوام و انسجام داخلی را مهمترین سرمایه کشور دانست و ادامه داد: هیچ خیری در اختلاف نیست و پیروزی و نصرت در گرو اتحاد و انسجام است.

امام جمعه موقت دزفول با بیان اینکه رسم غلط تیراندازی در آیین‌های عزا و شادی خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است، اظهارکرد: خروجی این همایش حتی اگر منجر به جلوگیری از یک حادثه ناگوار باشد، موفقیت آمیز بوده است.

وی افزود: بسیاری از طوایف خاطرات تلخ مرگ عزیزان در عروسی‌ها به دلیل تیراندازی را دارند که باید جلوی تکرار چنین حوادث ناگواری گرفته شود.

نایب رییس موسسه بین المللی سفیران صلح با بیان اینکه نقش آفرینی سران عشایر و بزرگان طوایف در صلح و سازش قدمت دیرینه دارد، گفت: متاسفانه بدعت‌های غلطی از جمله تیراندازی در مراسم عزا و عروسی طی سال‌های اخیر در رسوم عشایر عرب و بختیاری رخنه کرده که این رسم‌ها جان افراد زیادی را گرفته است.

سیدعلی حسینی ادامه داد: موسسه بین المللی سفیران صلح با اعتبار و مشارکت بزرگان و سران عشایر و طوایف، گام‌های مهمی در صلح و سازش میان اقوام و حذف رسوم غلط میان عشایر برداشته است.

وی با اشاره به استقبال عشایر مختلف دزفول از پویش نه به تیراندازی افزود: رسم غلط تیراندازی در آیین‌ها با اقدام‌های فرهنگی انجام شده در شهر دزفول برچیده شده است.

پویش نه به تیراندازی حرکت در مسیر مصلحت اجتماعی است

رییس شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با بیان اینکه شهرستان دزفول مفتخر به داشتن عشایر و طوایف است، گفت: پویش نه به تیراندازی در مراسم، حرکت در مسیر مصلحت اجتماعی و منافع عمومی است.

محمدحسن پرآور عشایر را نگین درخشان شهرستان و مایه یاس و ناامیدی دشمنان دانست و ادامه داد: تلاش برای حل مسایل جز با تقویت اتحاد و همبستگی اقوام ممکن نیست.

وی با بیان اینکه عشایر برای دفاع از مرز‌های ایران اسلامی در دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند و به وظیفه تاریخ خود عمل کردند، افزود: اتحاد و انسجام اقوام جلوی رخنه دشمنان برای آسیب به کشور را می‌گیرد.

عشایر با اصالت نیازی به بدعت‌های نادرست ندارند

نماینده سابق استان لرستان در شورای عالی استان‌ها و از فعالان اجتماعی و صاحب نفوذ قوم بختیاری نیز در این نشست با اشاره به قدمت و تمدن چند هزار ساله ایران و اقوام کشور گفت: عشایر مختلف ایران دارای اصالت، تمدن و رسوم ریشه دار هستند و نیازی به رسوم غلطی مانند تیراندازی ندارند.

مرادحسین رضایی ادامه داد: لباس بختیاری به عنوان نخستین لباس سنتی جهان در یونسکو به ثبت رسیده که این نشان از قدمت و اصالت اقوام ایرانی است.

وی تاکید کرد: عشایر عرب و بختیاری دارای رسوم ریشه دار هستند و نیازی به رسم‌های غلط و بدعت‌هایی مانند تیراندازی در مراسم‌ندارند.

هزینه خرید گلوله را صرف کمک به محرومان کنید

سید کریم تفاخ از شیوخ و بزرگان صاحب نفوذ قوم عرب نیز در این همایش با بیان اینکه عشایر عرب پیشگام مقابله با رسم غلط تیراندازی بوده‌اند، گفت: رسم غلط تیراندازی در مراسم توسط بیشتر خانواده‌ها و طوایف عرب این شهرستان برچیده شده است.

وی اتحاد میان عشایر را مهمترین سلاح در مقابل دشمنان خارجی دانست و افزود: اسلام ناب محمدی، جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب و پرچم مقدس ایران اسلامی ریشه و محور همبستگی عشایر و طوایف و مایه مباهت و افتخار طوایف هستند.

شیخ تفاخ، با بیان اینکه تیراندازی در مراسم افتخار نیست، اظهارکرد: آنچه موجب افتخار است، دستگیری از محرومان و نیازمندان است و درخواست از خانوده‌ها، عشایر و جوانان این است که هزینه‌ای که برای خرید گلوله و شلیک در مراسم می‌کنند، برای گره گشایی از خانواده محرومان و نیازمندان هزینه کنند.

وی با بیان اینکه ساختن شهر، کشور و فرزندان در گرو فرهنگ سازی است، افزود: افتخار و عزت عشایر، اتحاد حول اسلام ناب محمدی است و هدف از این همایش‌ها، فرهنگ سازی برای حذف بدعت‌های نادرست است.

در این همایش از خانواده‌هایی که به پویش نه به تیراندازی پیوسته و جلوی رسم غلط تیراندازی در مراسم عزا و عروسی گرفتند و همچنین طوایف پیشتاز در صلح و سازش و فعالان صلح این شهرستان با اهدای لوحی تجلیل شد.