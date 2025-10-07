به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در دل کوه‌ها و دشت‌های مهاباد، جایی که صدای زنگ گوسفندان با نسیم صبح درهم می‌آمیزد، عشایر این دیار همچنان چرخ تولید را به حرکت درمی آورند.

کمال الفیده از عشایر این منطقه میگوید: هرسال موقعی که در کوچ به سر می‌بریم پنیر و کره تولید می‌کنیم. فصل پاییز هم پس ازاتمام کوچ، محصولاتمان را در بازار شهر می‌فروشیم.

زندگی عشایری خیلی دشوار است، اما همچنان دلمان به تولیداتمان خوش است که هم مایحتاج خود و هم نیاز مردم شهر را تامین می‌کنیم.

در شهرستان مهاباد، یک‌هزار و ۳۰۰ خانوار عشایری با جمعیت بالغ بر ۱۰ هزار نفر زندگی می‌کنند.

انوردیودل، مسوول امور عشایری مهاباد گفت: عشایر با ۲۸۰ هزار رأس دام مولد، بخش مهمی از نیاز لبنی و گوشتی منطقه را تأمین می‌کنند.

امسال ۶۰ کیلومتر از ایلراه‌های عشایری مهاباد بازسازی و ۴۲ صفحه خورشیدی بین عشایر این منطقه توزیع شده است تا چرخ تولیدشان متوقف نماند.

روستاییان و عشایر مهاباد، فرزندان استقامت‌اند، سختکوشانی که با دستان پینه‌بسته و دل‌هایی سرشار از امید، همچنان نگهبانان امنیت غذایی و نماد خودکفایی این سرزمین‌اند.