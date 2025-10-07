به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جمعی از کوهنوردان ارومیه‌ای در دامنه‌های کوه سیر گرد هم آمدند تا یاد و خاطره‌ی همنورد فقید خود، مرحوم جمال مشاوری، را گرامی بدارند. این آیین بزرگداشت که با حضور اعضای هیأت کوهنوردی آذربایجان‌غربی و جمعی از دوستداران طبیعت برگزار شد، صحنه‌ای از همدلی، اندوه و احترام به کوهنوردی بود.

مرحوم مشاوری هفته‌ گذشته، در حالی که پس از صعود به قله سیر در مسیر فرود قرار داشت، بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. امروز، همنوردانش با پای‌نهادن بر همان مسیر، یاد او را زنده کردند و بر استمرار راهی که با عشق به طبیعت و ورزش طی کرده بود تأکید کردند.

در این مراسم، سلیم‌زاده رئیس هیأت کوهنوردی آذربایجان‌غربی، با تجلیل از مقام آن مرحوم گفت:جمال مشاوری نمونه‌ی بارز عشق، فروتنی و پایبندی به اخلاق ورزشی بود. او تا واپسین لحظه با دل در گرو کوه و طبیعت زیست و نامش در دل جامعه کوهنوردی ماندگار خواهد ماند.

همچنین سجاد خوشدل، رئیس اداره ورزش و جوانان ارومیه، ضمن قدردانی از حضور کوهنوردان، اظهار داشت:مشاوری نه تنها یک ورزشکار، بلکه الگویی از تعهد، دوستی و عشق به زندگی بود. یاد او الهام‌بخش نسل جوان کوهنوردان این شهر خواهد بود.

در پایان، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل بر دامنه کوه سیر، به روح آن کوهنورد فقید ادای احترام کردند و عهد بستند که راه او را با شور و مسئولیت ادامه دهند.