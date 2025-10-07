مجمع سالانه هیات ورزش توانیابان و جانبازان خوزستان امروز ۱۵ مهر با حضور نظامی دبیر فدراسیون و مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،رییس هیات ورزش توانیابان و جانبازان خوزستان گفت : درخشش فرزندان استان خوزستان در مسابقات جهانی هند که همراه با کسب ۵ مدال از مجموع ۱۵ مدال تیم ملی بود را تبریک می‌گویم.

جواد حردانی با ابراز رضایت از عملکرد و موفقیت‌های هیات در سال گذشته، گفت: خدا را شکر اتفاقات خوبی برای هیئت استان رقم خورد؛ در سال ۱۴۰۱ که هیات را تحویل گرفتم در رده شانزدهم بودیم که با لطف خدا و حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان در سال ۱۴۰۳ عنوان سوم را به دست آوردیم. سال گذشته موفق‌ترین استان در پارالمپیک ۲۰۲۴ بودیم و هفت ورزشکار و سه مربی از استان خوزستان به این رقابت‌ها اعزام شدند که ۱۵ درصد مدال‌ها از استان خوزستان بود.

حردانی بیان کرد: همچنین سال گذشته در جشنواره سید حسن نصرالله توانستیم بعد از استان خراسان رضوی دومین استان از نظر تعداد افراد اعزام شده به این رقابت‌ها باشیم که اکنون ۱۶ نفر از این تعداد در اردو‌های تیم ملی حضور دارند. سال گذشته برای ما هم سال عمرانی و هم سال قهرمانی بود.

او عنوان کرد: ما توانستیم مجموعه جانبازان در کمپلوی اهواز را پس از ۲۵ سال اورهال کنیم که اتفاق بسیار خوبی برای ورزش جانبازان و توان‌یابان است. وقتی کارم را در این هیات شروع کردم، بدهی‌های زیادی روی دستمان بود، اما اکنون یک ریال هم بدهی نداریم.

رییس هیات ورزش توانیابان و جانبازان خوزستان گفت: در حال حاضر ۴۲ ورزشکار استان در معیت تیم‌های ملی هستند که آمار بسیار جالب و قابل توجهی است و امیدوارم حمایت‌ها ادامه داشته باشد. هدف ما مسابقات ژاپن است و امیدوارم در آن مسابقات مثمرثمر باشیم و باز هم فرزندان خوزستان افتخارآفرین باشند. شب گذشته (۱۴ مهر) نیز ۶ بازیکن خوزستانی به جهانی مصر در پاراوزنه‌برداری اعزام شدند و ۶۰ درصد تیم ملی خوزستانی‌ها تشکیل می‌دهند.

او همچنین بیان کرد: فردا چهارشنبه ۱۶ مهر نیز ساعت ۱۰ صبح، مراسم استقبال از ورزشکاران استان که در جهانی هند مدال آوردند، برگزار خواهد شد.

حردانی با اشاره به عملکرد هیات در سال جاری نیز بخش قابل توجهی از اعزام‌های ما در نیمه دوم سال است، ضمن اینکه مسابقات استانی هم طبق برنامه در حال برگزاری هستند.