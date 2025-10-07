پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: ۳۹۲ جواز تاسیس در سه بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری خوزستان طی ۶ ماه اول سال جاری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی بیان کرد: تعداد جوازهای صادر شده در بخش صنعت ۲۰۳ مورد، کشاورزی ۱۷۶ مورد و در بخش گردشگری ۱۳ مورد صادر شده است.
وی مجموع سرمایهگذاری پیشبینی شده جوازهای صادر شده را ۱۳ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: حجم سرمایهگذاری پیشبینی شده برای جوازها صادر شده که در بخش صنعت ۱۰ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان، بخش کشاورزی سه هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان و بخش گردشگری ۱۳۶ میلیارد تومان است.
کاظمنسب الباجی تعداد اشتغال پیشبینی شده را نیز پنج هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت چهار هزار و ۷۸۴، کشاورزی یکهزار و هفت و گردشگری ۹۸ نفر بر اساس جواز تاسیس صادر شده خواهد بود.