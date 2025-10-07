به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مظفر حمزه‌ئی گفت: برای بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش و به منظور نهادینه‌سازی عدالت در جامعه از طریق جلب مشارکت‌های عمومی و ارتباط مؤثر با نخبگان، معتمدان و سمن‌ها و نهاد‌های مردمی، هیأت‌های صلح ستاد ملی صبر با هدف تواصی به حق و تشویق به مصالحه در فرماندهی انتظامی استان تشکیل و آغاز به کار کرد.

وی افزود: همزمان با هفته فراجا طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و فرماندهی انتظامی استان، احکام صلح یاران هیات صلح یاران ستاد صبر انتظامی استان هرمزگان اهدا شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با توجه به این موضوع، صلح یاران ستاد صبر انتظامی استان هرمزگان از امروز رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.

حمزه‌ئی افزود: بر این اساس از امروز پرونده‌هایی که توسط مددکاران و صلح یاران ستاد صبر انتظامی در پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها به صلح و سازش ختم می‌شوند به شعب شورای حل اختلاف ارجاع و از ورود چنین پرونده‌هایی به دادسرا و محاکم قضایی خودداری می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با این روش و تفاهمنامه فی مابین شاهد کاهش چشم گیر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی سراسر استان باشیم.

بیشتربخوانید: راه اندازی مرکز مشاوره آرامش در میناب

وی افزود: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف همه فعالیت‌ها و اقدامات این نهاد بر مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و تقویت صلح و سازش متمرکز شده است و در این راستا، موضوع تشکیل هیأت‌های صلح و دفاتر میانجیگری به صورت ویژه در تمامی حوزه‌های قضایی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است.