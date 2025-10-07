رئیس مجلس، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره است که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود و پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهرماه یک هزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۱ این قانون هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام می‌باشد.