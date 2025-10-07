به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این نشست فرماندار بوکان ضمن یادآوری اولویت‌ها و رئوس مطالبات مردمی در حوزه مدیریت شهری، تلاش‌ها و اقدامات شهرداری در راستای رفع مشکلات شهروندان و بهبود وضعیت شهری را حائز اهمیت دانست.

خشایار صنعتی با اشاره به برخی کاستی‌ها و نواقص در اجرای طرح‌ها و یا برنامه‌های نیمه تمام، بر تسریع در انجام عملیات تکمیلی در جهت جلب رضایت عمومی در سطح شهر تاکید کرد.

وی در این نشست بر اهمیت همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری تأکید کرد و بر لزوم سرعت بخشیدن به طرح‌های در دست اقدام برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم تأکید کرد.

فرماندار بوکان با اشاره به اهمیت ارتقاء سطح کیفی خدمات شهری و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان، هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های مختلف و تسریع در روند انجام طرح‌های موثر برای شهر من جمله رویداد‌ها و طرح‌های فرهنگی را ضروری توصیف کرد.

وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر برطرح‌ها و خدمات شهری برای حفظ کیفیت و جلوگیری از هرگونه ناکارآمدی تأکید کرد.

شهردار بوکان با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی طرح‌های شهری و اقدامات انجام شده، بر عزم راسخ شهرداری برای رفع مشکلات شهروندان و بهبود خدمات تأکید کرد و از حمایت‌های فرمانداری در پیشبرد این اهداف قدردانی کرد.

در ادامه معاونین و مسئولین واحد‌های مختلف شهرداری گزارشی در حوزه عملکرد خود ارائه نموده و موارد اولویت دار را در دستور کاری خود قرار دادند.



بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند، حیوانات بلاصاحب، تکدی گری، جمع آوری معتادان و ساماندهی خدمات عمومی در سطح شهر از دیگر محور‌های مهم این نشست بود.