رئیس هفتمین همایش خانواده و سلامت جنسی بر لزوم توجه به حمایتهای بیمهای برای درمان بیماریهای جنسی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کاظم فروتن در نشست خبری "هفتمین همایش خانواده و سلامت جنسی" با تأکید بر اینکه سلامت جنسی رکن اساسی سلامت خانواده و جامعه است، گفت: سلامت جنسی تنها یک موضوع شخصی نیست بلکه ضرورتی اجتماعی و مسئلهای ملی محسوب میشود. اگر حاکمیت در حوزه سلامت جنسی خانواده سرمایهگذاری کند، در حقیقت در مسیر ایجاد جامعهای سالم، پویا و بانشاط گام برداشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و رئیس هفتمین همایش خانواده و سلامت جنسی با اشاره به محورهای اصلی همایش افزود: در این همایش تعریف بومی و اسلامی سلامت جنسی ارائه میشود و هدف نخست این رویداد ایجاد فرصت مبادله اطلاعات، همافزایی علمی و شبکهسازی میان پژوهشگران و متخصصان کشور در زمینههای مختلف سلامت جنسی است.
او گفت: سلامت جنسی در این همایش در پنج گستره «پزشکی»، «روانپزشکی و روانشناسی»، «اجتماعی و تربیتی»، «الهیات و حقوق» و «جمعیت و ارزشهای اسلامی» مورد بررسی قرار میگیرد.
وی هدف دوم از برگزاری این همایش را طرح تازهترین یافتههای علمی و آموزشی کشور در حوزه مشاوره، پیشگیری و درمان اختلالات جنسی عنوان کرد و گفت: این همایش تلاش دارد نگاه بینرشتهای به سلامت جنسی را تقویت کند تا تعامل میان پزشکان، روانشناسان، حقوقدانان و پژوهشگران علوم اجتماعی به شکل مؤثرتری شکل گیرد.
فروتن افزود: اغلب پژوهشهای داخلی در حوزه سلامت جنسی به تعاریف سازمان جهانی بهداشت ارجاع میدهند، در حالی که بسیاری از این تعاریف با ارزشها و مبانی دینی جامعه ما همخوانی ندارد. از این رو با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی و گروهی از اساتید دانشگاه، تعریفی بومی و مبتنی بر معارف اسلامی تدوین شده است که در این همایش رونمایی خواهد شد.
رئیس هفتمین همایش خانواده و سلامت جنسی با اشاره به نبود حمایتهای بیمهای در این حوزه افزود: سازمانهای بیمهگر بجز هزینههای مشاوره و درمان مشکلات جنسی و زناشویی تقریباً تمام هزینههای درمانی از سرماخوردگی تا پیوند اعضا را پوشش میدهند. این در حالی است که پنج سال نخست زندگی مشترک از حساسترین دورههای زندگی زوجین است و بیتوجهی به سلامت جنسی در این دوران میتواند زمینهساز بسیاری از آسیبهای خانوادگی و اجتماعی شود.
وی ادامه داد: اگر برای درمان بیماریهای جنسی هزینههای سنگین پرداخت میشود، باید برای «پیوند قلوب» و تحکیم روابط عاطفی و زناشویی نیز حمایتهای بیمهای در نظر گرفته شود. هزینههای ناشی از طلاق، آسیبهای روانی و مشکلات فرزندان بهمراتب بیشتر از هزینههای پیشگیری در سالهای ابتدایی ازدواج است.
رئیس هفتمین همایش خانواده و سلامت جنسی گفت: این همایش با هدف ارائه تعریف بومی و اسلامی از سلامت جنسی، تقویت همکاریهای بینرشتهای در این حوزه و بررسی ابعاد مختلف سلامت خانواده در اول و دوم آبانماه به میزبانی دانشگاه شاهد برگزار میشود.
سید کاظم فروتن گفت: یکی از محورهای مهم همایش بررسی جراحیهای زیبایی و تغییر جنسیت از منظرهای مختلف پزشکی، روانی و اجتماعی است تا در فضایی علمی و مستند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برگزاری این همایش میتواند آغازی برای سلسله نشستها و برنامههای علمی بعدی باشد که هدف آن، گفتوگوی آگاهانه و شفاف درباره سلامت خانواده و اصلاح نگرشهای فرهنگی در جامعه است.
دبیر اجرایی همایش هفتمین همایش خانواده و سلامت جنسی هم از تشکیل کارگروهها در ادامه این همایش خبر داد و افزود: دو کارگروه تخصصی در حوزه پزشکی، به بررسی جراحیهای زیبایی زنان و مردان و تغییر جنسیت میپردازد و ابعاد روانشناختی، تربیتی و حقوقی این موضوعات نیز با حضور اساتید برجسته بررسی خواهد شد.
در بخش روانی، پنج کارگروه تخصصی به نقش اختلالات روانی در مشکلات جنسی و خانوادگی و در حوزه تربیتی نیز سه کارگروه درباره تأثیر فضای مجازی و روشهای نوین تربیت جنسی کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
مریم ربیعی افزود: در بخش حقوقی نیز دو کارگروه و یک کارگاه ویژه برای بررسی ابعاد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، پیشگیری از انحرافات جنسی و راهکارهای حقوقی زوجین در مواجهه با چالشهای زناشویی پیشبینی شده است.
ربیعی گفت: برای جامعه هدف، امتیاز بازآموزی از دفتر توسعه آموزش وزارت بهداشت اخذ شده و بر اساس آن، بیش از ۸ امتیاز بازآموزی برای پزشکان متخصص زنان و زایمان، اورولوژی، پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، روانپزشکان و مشاوران و ۵.۷ امتیاز برای رشته سالمندی در نظر گرفته شده است.
تاکنون ۲۱۷ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این میان، ۳۴ مقاله بهصورت سخنرانی و ۱۵۲ مقاله بهصورت پوستر ارائه خواهد شد.