پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: همزمان با هفته بزرگداشت حافظ، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری متنوع به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری فارس، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و شماری از نهادهای فرهنگی و هنری کشور در شیراز و سراسر کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در آیین رونمایی از پوستر هفته بزرگداشت حافظ با تشریح برنامههای این هفته گفت: «اجرای سهشب اپرای عروسکی به کارگردانی استاد بهروز غریبپور، اجرای نمایش “لسانالغیب” در آرامگاه حافظ، آیین گلباران آرامگاه و برگزاری کارگاه علمی دو روزه در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز به دبیری دکتر حسامپور از جمله برنامههای شاخص هفته حافظ است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: «همچنین نمایشگاهی از آثار خوشنویسی و نگارگری با محوریت اشعار حافظ در ایام گرامیداشت این شاعر بزرگ برپا خواهد شد تا هنر ایرانی و میراث ادبی شیراز در کنار هم جلوهای تازه یابد.»
رنجبر با اشاره به جایگاه والای حافظ در فرهنگ و هویت ایرانی گفت: «برگزاری این هفته، فرصتی برای تأمل دوباره در اندیشه و زبان شاعر جهانی شیراز است و تلاش داریم تا با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی کشور، حافظ را نه فقط بهعنوان میراث شیراز، بلکه بهعنوان سرمایه مشترک فرهنگی ملت ایران معرفی کنیم.»
گفتنی است هفته بزرگداشت حافظ شیرازی از ۱۸ تا ۲۵ مهرماه جاری به همت استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از نهادهای فرهنگی و هنری کشور، در شهر شیراز، سراسر استانها و نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار خواهد شد.