همزمان با روز ملی روستا و عشایر، مراسمی در دهستان درونه بردسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمد امینی، نماینده عشایر دهستان درونه، گفت: اگرچه جمعیت عشایر کمتر از یک ونیم درصد جمعیت کشور است، اما این قشر توانمند بیش از ۳۵ درصد نیاز کشور به مواد پروتئینی را تأمین میکنند.
مهندس علی پناهنده رئیس اداره امور عشایری شهرستان بردسکن ضمن گرامیداشت هفته فراجا و روز ملی روستا و عشایر، گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجامشده توسط اداره امور عشایر شهرستان ارائه کرد.
در این مراسم، عشایر دهستان درونه با تأکید بر اهمیت نقش سازمان امور عشایر ایران در حمایت از جامعه عشایری، خواستار استمرار فعالیتهای این سازمان شدند و مخالفت خود را با هرگونه انحلال آن اعلام کرد.
در پایان از فعالان برتر در حوزههای فرهنگی، ورزشی و قرآنی تجلیل و ۱۱۰ دست لباس گرمکن به ارزش سی میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند دهستان درونه توزیع شد.