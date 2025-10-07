تیم هندبال هپکو اراک در هفته دوم لیگ برتر از میزبان خود سپاهان نوین اصفهان شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته دوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور امروز با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد، که در یکی از این دیدارها هپکو اراک با پذیرش شکست ۱۹-۲۱ نخستین پیروزی فصل را به میزبان خود سپاهان نوین اصفهان هدیه کرد.
در پایان دیدارهای هفته دوم فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان، و سایپا تهران با ۴ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در ردههای اول تا سوم ردهبندی قرار گرفتند. استقلال کازرون، سپاهان نوین، پرواز هوانیروز و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در ردههای چهارم تا هفتم را در اختیار گرفتند.
هپکو اراک، سنگآهن بافق، فرازبام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در ردههای بعدی قرار دارند.
در هفته سوم لیگ برتر هندبال سه شنبه ۲۲مهر ماه اراکیها استراحت دارند و در روز ۲۹ مهر و آغاز هفته چهارم در یک دیدار خانگی میزبان سپاهان اصفهان خواهند بود.