آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس استان قزوین؛ اولویت با مناطق محروم
معاون پژوهش و برنامهریزی آموزش و پرورش اعلام کرد: برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان با هدف ارتقای سلامت تغذیهای دانشآموزان به زودی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان در خبر 20 شبکه قزوین گفت: این طرح، در صورت تأمین اعتبار، تمامی مدارس ابتدایی دولتی را تحت پوشش قرار میدهد و اولویت با مناطق محروم خواهد بود. اجرای این برنامه با بودجهای بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات هدفمندی یارانهها تأمین میشود.
روحالله محمدخانی اظهار داشت: «آغاز عملیاتی طرح توزیع شیر رایگان در مدارس منوط به اعلام میزان اعتبار تخصیصی یافته به استان از سوی وزارت آموزش و پرورش است.»
وی افزود: «در برنامهریزی اولیه همه ی مدارس ابتدایی استان تحت پوشش قرار خواهند گرفت، ولی اولویت با مناطق محروم خواهد بود.».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدارس غیرانتفاعی نیز شامل میشوند، عنوان کرد: «در حال حاضر تمرکز اصلی این طرح بر مدارس دولتی ابتدایی است، ولی در صورت تأمین اعتبار و هماهنگیهای لازم، امکان پوشش سایر مدارس نیز وجود دارد، زیرا هدف نهایی ارتقای سلامت تغذیه دانشآموزان است.»
تأمین مالی و شرکتهای طرف قرارداد
محمدخانی اعلام کرد: «بودجه اجرای این طرح به مبلغ شصت هزار میلیارد ریال و از اعتبارات ردیف حوزه هدفمندسازی یارانهها پرداخت خواهد شد.»
وی در مورد شرکتهای تأمینکننده، گفت: «ما با شرکت شیرین عسل در استان قرارداد داریم، هرچند که هشت شرکت دیگر نیز از طریق وزارت آموزش و پرورش معرفی شده بودند.»
معاون پژوهش و برنامهریزی آموزش و پرورش در پاسخ به سؤالی درباره چالشهای سال گذشته (که آخرین توزیع در دی ماه سال قبل آغاز و تا نیمه دوم فروردین ادامه داشت)، گفت: « ما در سال گذشته چالش خاصی نداشتیم، فقط مشکل اصلی ما بحث تخصیص اعتبارات با تأخیر بود. ولی امسال با برنامهریزی دقیقتر و انتخاب شرکتهای معتبر با اولویتبندی مناطق محروم تلاش شده که این چالشها به حداقل برسد و اجرای طرح با کیفیت و اثربخشی بیشتر انجام شود.»