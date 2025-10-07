به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیئت سوارکاری استان با بیان اینکه در هفته سوم مسابقات اسب دوانی، ۷۱ راس اسب از استان‌های یزد و گلستان حضور داشتند، افزود: در کل مبلغ ۸۴۰ میلیون تومان جایزه برای این کورس در نظر گرفته شده است.



ابوطالبی افزود: چابکسواران در این دوره از مسابقات در هفت دور با هم به رقابت پرداختند

وی عنوان کرد: این دوره از مسابقات در مسافت هزار و ۴۰۰ متر برگزار شد. این مسابقات طی ۹ هفته در مجموعه صفائیه یزد برگزار می‌شود.